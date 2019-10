Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oktoberfest, Konzept der Polizei Mainz zur Verhinderung von Trunkenheitsfahrten geht auf

Mainz (ots)

Montag, 21. Oktober 2019

Mit Beginn des Oktoberfestes in der letzten Woche, hat die Polizei Mainz verstärkte Kontrollen rund um das Veranstaltungsgelände und im Straßenverkehr angekündigt. Die Erwartungen der Besucher in eine Verkehrskontrolle zu geraten, ist durch die Polizei jedoch nicht erfüllt worden. Um Trunkenheitsfahrten erst gar nicht beginnen zu können, sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bereits auf dem Parkplatz auf die Besucher, nach dem Verlassen der Veranstaltung zugegangen. In Beratungsgesprächen haben sie die Gefahren von Trunkenheitsfahrten für andere Verkehrsteilnehmer, aber auch für die Insassen von PKW, für den eigenen Führerschein und für den Geldbeutel angesprochen. Mit einem netten Hinweis auf bereitstehende Fahrzeuge des ÖPNV, haben viele Besucher diese Hinweise dankbar angenommen und Bus oder Taxi für die Heimreise genutzt. In sieben Fällen sind die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt worden, weil die Einsicht nicht sonderlich ausgeprägt war. Lediglich drei Fahrzeugführer sind in einiger Entfernung in einer Kontrollstelle, alkoholisiert angetroffen worden. Diese mussten das Fahrzeug stehen lassen, den Führerschein abgeben und müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

