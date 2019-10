Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzungsdelikte auf dem Mainzer Oktoberfest

Mainz (ots)

Nachdem das Mainzer Oktoberfest zunächst friedlich begann, kam es in der Nacht vom 19.10.19 auf den 20.10.19 zu mehreren Streitigkeiten und Körperverletzungen. Unter anderem gerieten zwei 28 Jahre und 25 Jahre alte Deutsche an der Warteschlange vor der Garderobe in eine zunächst verbale Streitigkeit, welche in Schlägen des 28-Jährigen gegen den Hinterkopf des 25-Jährigen endete. Beide Personen waren alkoholisiert, eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

