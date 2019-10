Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trunkenheitsfahrt im Rahmen des Mainzer Oktoberfestes

Mainz (ots)

Während des Wochenendes, 18.10.19 bis 20.10.19, wurde verstärkt im Bereich des Oktoberfestes im Mainz-Hechtsheim kontrolliert. Insgesamt wurden hier sieben alkoholisierte Personen am Fahren ihres Fahrzeuges gehindert, die Fahrzeugschlüssel wurden jeweils sichergestellt. Am frühen Morgen des 20.10.19, gegen 03:15 Uhr, wurde eine 23 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem hessischen Weilrod in der Florenz-Allee kontrolliert. Die Probandin war deutlich alkoholisiert, sie wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion mitgenommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren. Kurze Zeit später wurde ein 35 Jahre alter Homburger an selber Stelle kontrolliert, aufgrund des niedrigeren Atemalkoholwertes erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell