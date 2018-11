POL-BO: Nach Einbrüchen in Bochum werden Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 29. November, in eine Wohnung an der Hasenwinkeler Straße in Bochum-Dahlhausen eingebrochen. Zwischen 15.15 Uhr und 20.10 Uhr brachen die Kriminellen die Balkontür auf und entwendeten Bargeld.

In Höntrop kam es am selben Tag zu zwei weiteren Einbrüchen -zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr in ein Haus am Weißdornweg und zwischen 6.40 Uhr und 16.55 Uhr in eine Wohnung an der Zollstraße. In beiden Fällen ist zur Tatbeute derzeit noch nichts bekannt.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

