Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungsbrand am Rudolstädter Weg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (30.06., 04.13 Uhr) kam es zu einem Feuer in einer Wohnung am Rudolstädter Weg.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, waren die Flammen bereits durch die Fenster sichtbar. Alle Bewohner des Wohnhauses haben sich bereits auf vor dem Haus aufgehalten.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden. Gebäudeschaden ist nicht entstanden, so konnten die Nachbarn in ihre Wohnungen nach Beendigung der Löscharbeiten zurück. In dem Wohnzimmer der Wohnung entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Bewohner gaben an, dass das Feuer durch eine brennende Kerze entstanden sein könnte. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell