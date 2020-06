Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit über fehlenden Mund-Nase Schutz endet handgreiflich

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Montagnachmittag (29.06., 16.30 Uhr) kam es in einem Linienbus an der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung.

Ein 16-jähriger Gütersloher betrat den Bus ohne den derzeit üblichen Mund-Nase Schutz. Ein weiterer 43-jähriger Mitfahrer sprach den Jugendlichen darauf an, woraufhin sich ein kurzer Wortwechsel ergab. Anschließend trat der 43-Jährige dem 16-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Dieser verletzte sich dabei leicht.

Gegen den 43-jährigen Mann aus Halle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

