Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruchsversuch in Kindergarten

Ettlingen (ots)

Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montagnachmittag in einen "Am Brudergarten" gelegenen Kindergarten eindringen. Dies war anhand von Hebelversuchen an Fenster- und Türrahmen festgestellt worden. Allerdings war es offenbar nicht gelungen, in die Räume zu kommen, da auch nichts abhandenkam. Der angerichtete Sachschaden dürfte indessen im unteren vierstelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Das Polizeirevier Ettlingen führt die weiteren Ermittlungen.

