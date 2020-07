Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - In der Dienstagnacht (30.06., 01.03 Uhr) kontrollierte die Polizei in der Gütersloher Innenstadt einen 23-jährigen Fahrradfahrer, der ein zweites Fahrrad neben sich führte. Während der Kontrolle gab der 23-Jährige an, das mitgeführte Fahrrad unverschlossen gefunden zu haben. Er habe es mitgenommen, um den Fund am nächsten Tag der Polizei zu melden.

Die Polizei stelle das Rad sicher. Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Prophete in den Farben lila/ violett/ schwarz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, da der 23-Jährige keine glaubhaften Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen konnte.

Wer kann Angaben zu dem Fahrrad auf dem Bild machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

