Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter von Wohnungsinhabern bei Einbruch gestört

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)Bereits am Freitag, 17.01.2020, versuchte ein unbekannter Täter gegen 18:00 Uhr in eine Wohnung in der Straße Im Koken-Hof in Hildesheim einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der unbekannte Täter auf das Fensterbrett der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus und wollte über das auf kippstehende Fenster in die Räumlichkeiten eindringen. Durch die Geräusche des Täters wurden die Wohnungsinhaber aufmerksam und öffneten den vor dem Fenster hängenden Vorhang. Daraufhin sprang der Täter von dem Fensterbrett und flüchtete.

Hinweisgeber, die zur Tatzeit merkwürdige Beobachtungen bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell