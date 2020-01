Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag vier Fahrzeuge in Hildesheim beschädigt Pressemeldung: https://bit.ly/37c9xvm

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)In dem Tatzeitraum zwischen dem 17.01.2020, 12:00 Uhr, und dem 18.01.2020, 09:00 Uhr, warfen unbekannte Täter vier Fensterscheiben von vier Fahrzeugen ein. Die Fahrzeuge der Hersteller Mazda, VW, Skoda und Jaguar waren in der Treibestraße, in der Renatastraße, in der Keßlerstraße sowie in der Mendelssohnstraße abgestellt. In allen vier Fällen nutzten die Täter einen Stein. Aus einem Pkw entwendeten die Täter ein Tablet und aus einem anderen Fahrzeug Bargeld sowie die Zulassungsbescheinigung.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats überprüfen, ob ein Zusammenhang der vier Sachbeschädigungen an Fahrzeugen besteht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Tipp: Lassen Sie nichts Wertvolles (Handtaschen, Bekleidung, Schecks, Geld, Schlüssel, Handy, ...) im Fahrzeug, auch nicht "versteckt" oder im Kofferraum.

