Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 04./05.07.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Fahrzeugführer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in Aurich zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Gemäß aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 48-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Wittmund mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Tannenhausen und fuhr trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus dem Kreihüttenmoorweg kommenden Pkw, der von einem 80-jährigen Auricher geführt wurde. Der Fahrzeugführer aus Wittmund wurde leicht verletzt, war jedoch am Unfallort nicht auf medizinische Versorgung angewiesen. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unter Alkoholeinfluss mit Pkw Rotlicht missachtet

Am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen in Aurich die Leerer Landstraße mit einem Pkw und missachtete mehrfach Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlagen. Der Fahrzeugführer konnte von einer Funkstreife kontrolliert werden, wobei sich eine erhebliche Alkoholisierung von über 2 Promille zeigte. Im Weiteren war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es bestehen Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Gegen den jungen Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mittels Pkw untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Demonstration für das Tierwohl

Am Samstagvormittag kam es auf dem Auricher Marktplatz zu einer Demonstration, bei der die Tierschutzvereinigung PETA auf das Leid der Tiere durch Tiertransporte aufmerksam machen wollte. Zeitweise waren etwa 70 teilnehmende Personen vor Ort anwesend. Die Veranstaltung wurde durch hiesige Polizeibeamte begleitet. Es kam zu keinen Zwischenfällen.

Kreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitagabend wurden Beamte des PK Wittmund zur Amtshilfe nach Carolinensiel gerufen. Bei der Unterstützung des Rettunsgdienstes schlug die 34jährige Frau plötzlich mit den Fäusten auf eine 26jährige Polizeibeamtin ein. Als ein 29jähiger Polizeibeamter ihr zur Hilfe kommt, wird dieser ebenfalls mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf tritt die renitente Frau der Beamtin dann mit dem Fuß in den Bauchbereich. Die Beamten werden leicht verletzt, können ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Frau wird auf Anordnung eines Richters in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Körperverletzung

In Bensersiel kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung schlug ein 29jähriger Mann aus Stedesdorf einem 18jährigen aus Blomberg mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell