POL-AUR: Aurich - gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Am Sonntag, ereignete sich in der Zeit, zwischen 07.30 und 12.25 Uhr, in der Glupe eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/in befuhr die Glupe in Richtung Albert-Schweitzer-Ring und kam nach links von der Straße ab. Dabei wurde ein Zaun beschädigt. Der Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

