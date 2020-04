Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall - Reh beschädigt zwei Autos

Northeim (ots)

Bundesstraße 241, zw. Lutterhausen und Hardegsen Dienstag, 31.03.2020, gegen 22:10 Uhr

HARDEGSEN (da) - Zu einem Wildunfall mit zwei beschädigten PKW und insgesamt 1.500EUR Sachschaden kam es am Dienstagabend (31.03.2020) gegen 22:10 Uhr auf der B241 in Höhe des Zementwerkes bei Hardegsen. Ein 48-jähriger Mann aus Uslar befuhr die Bundesstraße aus Lutterhausen kommend in Rtg. Zementwerk, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Skoda erfasste das Reh frontal und schleuderte es auf die Gegenfahrbahn. Hier wurde das Tier erneut von einem entgegenkommenden PKW erfasst, so dass auch dieses Fahrzeug beschädigt wurde. Sowohl der Uslaraner als auch die im Gegenverkehr befindliche 25-jährige Frau aus Moringen blieben unverletzt; das Reh verendete vor Ort.

