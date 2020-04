Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenverkehrsgefärdung, Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 18 jähriger Einbecker befuhr am Mittwoch, 01.04.2020, gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw die Landesstraße 580 von Markoldendorf in Richtung Juliusmühle. Ein hinter ihm fahrender Pkw fuhr sehr dicht auf, sodass sich der junge Mann offensichtlich provoziert fühlte und seine Geschwindigkeit erhöhte. Der Nachfolgende, ein 60 Jahre alter Mann aus einer Dasseler Ortschaft, wurde ebenfalls schneller. Er versuchte dann den vor ihm fahrenden zu überholen, sodass die beiden Pkw fast nebeneinander fahrend in die Ortschaft Juliusmühle einfuhren. Hier wollte eine 25 Jahre alte Frau nach links auf ein Grundstück einbiegen. Der junge Mann aus Einbeck erkannte dies, bremste ab und wich dem Pkw der Frau aus. Der 60 jährige ist auch ausgewichen, kam auf den Grünstreifen und prallte mit seinem Pkw gegen das beleuchtete Fußgängerüberwegzeichen, das völlig abknickte. Der 18 jährige, der noch einen 19 Jahre alten Beifahrer im Auto hatte, fuhr weiter in Richtung Holtensen und meldete sich dann einige Zeit später bei der Polizei. Der andere Autofahrer stieg aus seinem Auto aus und ging zu Fuß wieder in Richtung Markoldendorf. Ein Zeuge ging hinter ihm her und rief die Polizei, die später bei dem Mann Alkoholeinfluss feststellte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine der beiden Beteiligten beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro.

