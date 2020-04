Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendieb nach kurzer Flucht gefasst

Northeim (ots)

Dienstag, 31.03.2020, 21:15 Uhr Northeim, Hillerser Straße

NORTHEIM (da) - Durch den ausgelösten Alarm einer Warensicherung wurden Mitarbeiter eines Supermarktes in der Hillerser Straße am gestrigen Abend (31.03.20) gegen 21:15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der gerade den Kassenbereich verlassen wollte. Auf Ansprache flüchtete der Mann sofort zu Fuß. Noch auf dem Parkplatz verlor er beim Laufen gleich mehrere Mobiltelefone, die er offenbar zuvor im Markt entwendet hatte. Der 23-jährige Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland lief auf das Grundstück eines nahegelegenen Autohauses und wurde hierbei durch einen Mitarbeiter des Marktes verfolgt. Dieser verlor ihn hier jedoch aus den Augen. Durch parallel informierte Polizeibeamte wurde das Gelände unverzüglich umstellt. Bei der Absuche konnte der Flüchtige kurze Zeit später unter einem Auto liegend festgestellt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Da aktuell keine Haftgründe vorliegen, wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der StA Göttingen wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.

