Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Trinkrunde gegen Infektionschutzgesetz verstoßen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Mittwoch, 01.04.2020, stellte ein kommbinierte Fußstreife Polizei/Ordnungsamt im Stiftspark eine vierköpfige Gruppe Männer fest, die gemütlich an einem Tisch sitzend Alkohol konsumierten. Die Männer wurden auf die Vorschriften der Allgemeinverfügung des Landkreises hingewiesen. Sie gaben auch an, dass sie diese kennen würden. Gegen die vier Einbecker im Alter von 59, 55, 54 und 42 Jahren wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

