Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich

Sandhorst - Unfallflucht

Aurich (ots)

Eine Autofahrerin stellte am Mittwoch, den 22. Juni, in der Zeit zwischen 14.00 und 16.30 Uhr, ihren Mercedes auf mehreren Parkplätzen im Bereich Aurich/Sandhorst ab. Als Unfallorte kommen der Edeka-Markt in Sandhorst, der Toom-Baumarkt sowie die Baustoffunion in der Raiffeisenstraße in Betracht. Das Fahrzeug wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken an der Fahrzeugfront beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell