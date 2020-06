Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200609.2 Nordhastedt: Einbruch in Stall

Nordhastedt (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in Nordhastedt zu einem Einbruch in ein Stallgebäude auf einer Koppel gekommen. Was genau die Täter in Summe entwendeten ist noch unklar, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montagmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen auf einer Weide im Nordhastedter Feldweg. Ob die Täter aus dem Gebäudeinneren etwas stahlen, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme unbekannt. Aus dem Außenbereich nahmen sie eine Wildtierkamera des Herstellers Sekacam im Wert von 250 Euro mit.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

