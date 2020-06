Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200609.1 Wacken: Linde beschädigt - Zeugen gesucht!

Wacken (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Wacken einen Baum beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montagmorgen haben nicht bekannte Personen am Dorfplatz die Rinde einer dort stehenden, gemeindeeigenen Linde mit einem Werkzeug bearbeitet und dadurch an dem Baum einen Schaden verursacht.

Hinweise auf diejenigen gibt es bisher noch nicht, Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.

