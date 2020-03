Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dunantplatz: Versuchter Einbruch in Tabakwarenladen

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23./29.02.2020) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Tabakwarengeschäft am Dunantplatz. Der Täter versuchte, eine Tür an der Gebäuderückseite aufzubrechen. Obwohl er sich mit mindestens zwanzig Hebelversuchen alle Mühe gegeben hatte, hielt die besonders gesicherte Stahltür dem Angriff stand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell