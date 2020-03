Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nordstadt: Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Wolfsburg (ots)

Am Freitagnachmittag (28.02.2020) wurde die Polizei zu einem Imbiss am Hansaplatz gerufen. Dort sollte es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Am Ort trafen die Beamten auf den 33-jährigen Beschuldigten und den 23-jährigen Geschädigten. Dessen Angaben zufolge soll der Beschuldigte zunächst herumgepöbelt und ihm dann zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte, war beabsichtigt, ihn zu seiner nahegelegenen Wohnung zu begleiten, um den Ausweis einzusehen. Der 33-jährige, der schon zu Beginn des polizeilichen Einschreitens unkooperativ war, beleidigte die Beamten und gestikulierte derart aggressiv und dicht vor den Köpfen der Beamten, dass seine Arme fixiert werden mussten. Nun begann er, nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Auch beim Anlegen der Handfessel wehrte er sich heftig. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er ausnüchtern musste. Ein Alkotest hatte 2,06 Promille ergeben. Fazit: Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ein Beamter wurde verletzt, blieb aber dienstfähig.

