Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrecher unterwegs- Mehrere Fahrzeuge angegangen

Kirchlengern (ots)

(sls) Unbekannte nutzten am vergangenen Wochenende die Dunkelheit, um verschiedene Fahrzeuge im Bereich Kirchlengern aufzubrechen. In der Zeit von Freitagabend (10.7.) bis zum Samstagmorgen wurde am Maschweg ein Audi Q5 auf bisher unbekannte Art und Weise geöffnet und aus dem Handschuhfach eine Ledermappe mit diversen persönlichen Papieren entwendet. Im gleichen Tatzeitraum machten sich Unbekannte an einem silbernen Volvo am Bergweg zu schaffen. Hier warfen sie mit einem Stein die hintere rechte Seitenscheibe ein und durchwühlten das Fahrzeug. Diebesgut schienen sie augenscheinlich nicht gefunden zu haben. Eine Geldbörse als Diebesgut fanden die Täter dann aber in einem silbernen Opel Astra am Böckelweg. Hier öffneten die Unbekannten den verschlossenen PKW und entwendeten eine Geldbörse mit etwas Bargeld und Papieren. Bereits in der Nacht zu Samstag wurde am Steinlacker Weg eine männliche Person mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet, wie sich diese gegen 03.45 Uhr an zwei, auf dem Grundstück geparkten, PKWs zu schaffen machte. Auf unbekannte Weise wurde ein Audi A6 und ein Toyota Avensis geöffnet. Der Unbekannte durchsuchte beide Fahrzeuge und nahm aus dem Audi eine Geldbörse mit. Darin befanden sich ein höherer Geldbetrag, sowie diverse Papiere. Anschließend flüchtete die Person mit einem Fahrrad vom Grundstück in Richtung Steinlacker Weg. Der Täter trug eine Jacke mit einem Reflektorstreifen in der Mitte. Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder auch flüchtendem Täter machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

