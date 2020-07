Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß Motorradfahrer mit Radfahrer- Beide Führer verletzt

Vlotho (ots)

(sls) In Vlotho kam es am Montagnachmittag (13.7.)zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad- und Radfahrer verletzt wurde. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Mindener Straße in Richtung Herford. Kurz hinter dem Einmündungsbereich der Rintelner Straße befindet sich eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer. Als sich der 59-Jährige aus Bad Salzuflen in Höhe der Querungshilfe befand, fuhr plötzlich von der rechten Seite ein Radfahrer auf die Fahrbahn. Der 86-Jährige aus Bad Oeynhausen beabsichtigte mit seinem Pedelec an der Querungshilfe über die Mindener Straße zu fahren, übersah jedoch den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß wodurch beide Beteiligte stürzten und sich verletzten. Der 86-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer wurde augenscheinlich durch den Sturz nur leicht verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit 750 Euro angegeben.

