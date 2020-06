Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Werner-von-Siemens-Straße/Einbruch in den Bauhof

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in den Bauhof der Stadt Lüdinghausen an der Werner-von-Siemens-Straße eingebrochen. Gegen 1 Uhr hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten Schränke. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht derzeit nicht fest. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

