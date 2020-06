Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Teenagerinnen stehlen hochwertige Smartphones/Versuchter Wohnungseinbruch/Geldbörse gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.40 Uhr stahlen zwei junge Mädchen drei Smartphones (I Phone 11 Pro, Black und Pro Max) aus einem O 2 Shop an der Wilhelmstraße. Sie hatten die Handys von den Sicherungskabeln abgerissen und flüchteten in Richtung Sterngasse. Personenbeschreibung: 14 - 15 Jahre alt, 155 - 160 cm groß, hagere/zierliche Figuren, weiße Oberteile, bunte Röcke, dunkle, lockige hüftlange Haare und beide Mädchen trugen blaue OP-Masken.

Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 11 und 11.30 Uhr, in eine Wohnung an der Parkstraße einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin war nur kurz einkaufen. Als sie zurückkehrte, stand die Tür auf und die Zarge war beschädigt. Gestohlen wurde jedoch offenbar nichts. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Gestern Mittag gegen 13 Uhr packte eine 61 jährige Lüdenscheiderin ihre soeben in einem Supermarkt an der Herscheider Landstraße gekauften Einkäufe in eine mitgebrachte Tasche. Zum Einpacken legte sie ihre Geldbörse auf die dortige Fensterbank. Nachdem sie die Einkäufe verstaut hatte, stelle sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Unbekannte hatten diese von der Fensterbank geklaut. Sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

