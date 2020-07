Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geparkten Opel übersehen- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(sls) Zu einem hohen Sachschaden kam es am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall in Löhne auf der Königstraße. Gegen 22.55 Uhr befuhr ein Ford Transit Fahrer die Königstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer kam der 33-jähriger aus Uckerland mit seinem Fahrzeug in der langgezogenen Linkskurve nach rechts auf den Seitenstreifen. Hierbei stieß er mit einem dort geparkten Opel Corsa zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Als mögliche Ursache für den Unfall könnte der Genuss von alkoholischen Getränken oder die Nutzung eines Mobiltelefones in Betracht kommen. Bei dem 33-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließender Alco-Test verlief deutlich positiv, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde vorläufig sichergestellt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

