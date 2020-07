Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruch von Geldautomaten- Nebelanlage löst aus

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (16.7.) kam es zu einem versuchten Automatenaufbruch bei einem Geldinstitut an der Alten Bünder Straße in Löhne. Unbekannte Täter öffneten gegen 03.35 Uhr gewaltsam die Eingangstür des Bankraumes und schlugen anschließend auf einen Geldautomaten ein. Sie beschädigten damit das Display und den Geldauswurf. Durch eine Videoaufzeichnung wurden die Täter beim Versuch des Aufbruchs beobachtet, so dass eine Nebelanlage ausgelöst werden konnte. Diese sorgte für eine komplette Vernebelung des Vorraums, so dass die Täter ohne weitere Tatausführung aus dem Gebäude in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern noch an. In diesem Zusammenhang ist die Polizei Herford auf der Suche nach möglichen Zeugen. Wer kann Hinweise zur Tat oder auch verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes machen? Bitte melden sie sich (Tel. 05221-8880).

