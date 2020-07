Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufbruch von Geräteschuppen- Jugendliche flüchten vor Polizei

Herford (ots)

(sls) Auf einem Schulgelände an der Elverdisser Straße versuchten am Mittwochabend (15.7.) mehrere Jugendliche einen Geräteschuppen aufzubrechen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden gegen 21.15 Uhr drei Jugendliche auf einem Schulgelände einer Grundschule festgestellt. Bei der Annäherung der Beamten flüchteten die Jugendlichen vom Gelände in verschiedene Richtungen. Durch eine anschließende Fahndung konnte, ein 14-Jähriger aus Herford im Bereich des Schulgeländes gestellt werden. Die beiden weiteren flüchtigen Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren aus Herford wurden durch Polizeibeamte und einem aufmerksamen Zeugen im Nahbereich aufgegriffen. Die Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die Jugendlichen versuchten über das Dach in den Geräteschuppen zu gelangen. Da dieses jedoch augenscheinlich misslang, nahmen die Jugendlichen einen Absperrpfosten vom Schulgelände, um damit die Tür aufzubrechen. Dieses blieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Versuch stecken. Die Jugendlichen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Beziehungsberechtigten übergeben.

