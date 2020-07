Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit E-Scooter- Gehweg benutzt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Donnerstagmittag (16.7.) zu einem Verkehrsunfall an dem ein E-Sooter beteiligt war. Gegen 13.30 Uhr befand sich eine 53-jährige Fahrerin eines VW Touareg in einem Parkhaus an der Fidelenstraße. Die Herforderin beabsichtige mit ihrem Pkw aus dem Parkhaus herauszufahren und nach links in Richtung Berliner Straße zu fahren. Aufgrund einer Sichtbehinderung tastete sie sich mit geringer Geschwindigkeit aus der Ausfahrt heraus. Plötzlich und unerwartet kam von rechts der Fahrer eines E-Scooters und stieß mit dem Touareg zusammen. Der 18-jährige Fahrer aus Herford befand sich verbotswidrig auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung Berliner Straße und nahm die herausfahrende 53-Jährige mit ihrem Fahrzeug nicht rechtzeitig war. Durch die Kollision verletzte sich der 18-Jährige im Hüftbereich und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschanden von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell