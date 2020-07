Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand eines Bauernhauses- Wohnhaus nicht mehr bewohnbar

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (17.7.) kam es zu einem Brand eines größeren Bauernhofes in Bünde. Gegen 03.15 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei über ein größeres Feuer im Bereich der Straße In der Loheide alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits der Dachstuhl einer großen Scheune und auch ein Teilbereich des anliegenden Wohnbereichs in Flammen. Die Bewohner konnten den Wohnkomplex rechtzeitig unverletzt verlassen, da sie durch einen Brandmelder geweckt worden sind. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Aufgrund erhöhten Funkenfluges und die damit verbundene Gefahr für weitere Brände, wurden durch Einsatzkräfte auch umliegende Bereiches des Brandortes nach möglichen Brandnestern überprüft. Für die Lösch- und Sicherungsarbeiten wurde der Bereich des Tatortes weiträumig abgesperrt und umliegende Straßen für die Durchfahrt gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

