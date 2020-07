Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrerin eingeklemmt und lebensgefärlich verletzt

Herford (ots)

(sh) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 17.07.2020 gegen 16:05 Uhr auf der Laarer Straße in Herford Diebrock. Eine 55 jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Dacia die Laarer Straße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet über einen Grünstreifen auf die parallel und ca. 3m tiefer verlaufende Zeppelinstraße. Hier überschlug sich der PKW der Bielefelderin und kam auf dem Dach in seine Endlage. Die 55 jährige wurde dabei in dem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Bielefeld verbracht. An dem PKW entstand Totalschaden, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 12000 EUR. Für die Dauer der Bergungs-u. Rettungsarbeiten musste die Laarer Straße gesperrt werden.

