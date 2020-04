Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, den 06. April 2020

Überwachungsbilder: Wer erkennt diesen Mann? - Offenbach

(aa) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und die Ermittler des Fachkommissariats 11 wenden sich mit der Veröffentlichung von drei Bildern an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Am Neujahrsmorgen (1. Januar 2020) warf der mutmaßliche Täter aus Bierflaschen gefertigte Brandsätze in ein Café an der Berliner Straße (wir berichteten). Den Ermittlern liegen nun Bilder aus der Überwachungskamera vor. Darauf ist der 20 bis 25 Jahre alte Beschuldigte zu sehen. Er hat einen dunklen Teint und ist schlank. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit Fellbesatz, Bluejeans in Used Look mit Applikationen am linken Oberschenkel und an der rechten Gesäßtasche, einem grünen Shirt und Schuhen mit weißen Applikationen und weißen Sohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Unbekannte etwa zwischen 3.50 und 4.45 Uhr in dem Bereich der Berliner Straße 2 auf und wurde vermutlich mehrfach von Passanten bei der Tatausführung gestört. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bitten um Hinweise zu der abgebildeten Person unter der Hotline der Kripo 069 8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

