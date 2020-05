Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher gestellt

Viersen-Hoser (ots)

Am 16.05.2020 um 03:20 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Männer, die sich auf einer Baustelle eines Einfamilienhauses auf der Landwehrstr. verdächtig verhielten und sich anschließend entfernten. Im Rahmen einer Nahbereichsahndung gelang es der Polizei einen 15jährigen Viersener im anzutreffen, der auf seinem Fahrrad elektrische Bauwerkzeuge transportierte. Im Rahmen einer ersten Befragung gab er zu dieses am o. g. Tatort entwendet zu haben. Er war nach Hochschieben von Rollos in das Gebäude eingedrungen. Dem Tatverdächtige, der bei der Tatausführung ein Messer mit sich führte, wurde festgenommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen der Erziehungsberechtigten übergeben.

