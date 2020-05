Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer schwer verletzt

Kempen (ots)

Ein Motorradfahrer verletzt sich bei einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer.

Gegen 13:58 h befuhr ein 48jähriger PKW-Fahrer aus Düsseldorf die St.Töniser Straße in Richtung Tönisvorst und wendete in Höhe des Obstgutes Hardt, um zurück in Richtung Kempen zu fahren. Dabei übersah er offensichtlich den 24jährigen Motorradfahrer aus Krefeld, der ebenfalls in Richtung Tönisvorst unterwegs war. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste./mikö (419)

