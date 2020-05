Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand in Metjendorf++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 06.05.2020, wurde um 10:47 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Entsorgungsfachbetriebes in Metjendorf gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Halle, in der Papier gelagert wird, in Vollbrand geraten war. Der Brand, der sich auch noch auf eine zweite Lagerhalle ausgedehnte, wurde durch unzählige Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ammerland bekämpft.

Für die Löscharbeiten, die bis in die Nacht andauerten, musste die Ortsdurchfahrt in Metjendorf für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Anwohner waren gehalten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bei dem Brand wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt (sechs Mitarbeiter der brandbetroffenen Firma sowie ein Feuerwehrmann).

Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Durch die Polizei ist Verfahren zur Ermittlung der Brandursache eingeleitet worden.

