Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte setzen Fahrzeuge in Brand +++

Oldenburg (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Dachsweg eingesetzt, nachdem Zeugen dort mehrere Brände gemeldet hatten. Als die Beamten wenige Minuten nach 3 Uhr am Einsatzort eintrafen, standen auf den Parkplätzen vor den Mehrfamilienhäusern am Dachsweg fünf Transporter in Flammen. Die drei Mercedes Sprinter sowie zwei Fahrzeuge vom Typ Fiat Ducato wurden durch das Feuer jeweils im vorderen Bereich komplett zerstört. Ein in der unmittelbaren Nähe abgestellter Opel Corsa wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus; die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen schilderten den Beamten noch in der Nacht, dass sich zur Vorfallszeit eine Personengruppe in der Nähe der Fahrzeuge aufgehalten habe. Die Identität dieser Personen konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise hierzu werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (503927)

