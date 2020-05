Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls +++

Oldenburg (ots)

Eine angebliche Unfallflucht beschäftigte die Polizei am Dienstagvormittag: Ein 28-jähriger Fußgänger wollte gegen 10.30 Uhr in Höhe der Gertrudenspinne bei "Grün" zeigender Fußgängerampel die Fahrbahn der Alexanderstraße überqueren. Der Bad Zwischenahner schilderte der Polizei später, dass er beim Überqueren der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst, zu Boden geschleudert und dabei leicht am Kopf verletzt worden sei. Der unbekannte Fahrzeugführer habe sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern.

Der 28-Jährige konnte den Beamten keine Details zum Unfallverursacher nennen. Daher setzt der Unfalldienst nun auf Hinweise von Zeugen, die sich in der Nähe aufgehalten und den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (500932)

