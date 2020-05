Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gestohlenen Roller auf Parkplatz wiederentdeckt +++

Oldenburg (ots)

Durch den Hinweis eines 23-jährigen Oldenburgers konnte die Polizei am Wochenende einen mutmaßlichen Rollerdieb überführen.

Der Zeuge hatte am Samstag gegen 19 Uhr die Polizei informiert, nachdem er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Klingenbergstraße den Roller seines ebenfalls in Oldenburg wohnenden Bruders entdeckt habe. Der Motorroller war in der Nacht vom 13. auf den 14. April in der Wilhelm-Krüger-Straße entwendet worden. Der 31-jährige Halter des Rollers hatte den Diebstahl umgehend bei der Polizei angezeigt.

Der 23-jährige Bruder des Halters schilderte der Polizei am Samstag, dass ein unbekannter Mann mit dem Roller auf den Parkplatz gefahren und ins Geschäft gegangen sei. Nachdem er seinen Bruder informiert hatte, warteten beide am Roller auf den Unbekannten, um ihn zur Rede zu stellen. Als der mutmaßliche Dieb wenig später aus dem Geschäft kam, forderten die beiden Brüder ihn auf, gemeinsam mit ihnen auf das Eintreffen der Polizei zu warten.

Die Beamten nahmen wenig später die Personalien des 24-Jährigen auf und stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten zudem fünf so genannte "Polenböller", die dem Sprengstoffgesetz unterliegen und in Deutschland nicht zugelassen sind. Die Böller wurden sichergestellt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrzeugdiebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz ermittelt. (492475, 427276)

