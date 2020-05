Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Unfallbeteiligter nach Verkehrunfall in Edewecht gesucht.

Oldenburg (ots)

Am 04.05.2020, gegen 14:45 Uhr, kam es in Edewecht/ OT Jeddeloh I, Wischenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor mit Anhänger. Der PKW wollte den auf der Wischenstraße in Richtung Scharreler Damm fahrenden Traktor überholen, als dieser nach links von der Straße abbog. Vermutlich stieß der Reifen des Anhängers gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW. Der Fahrer des Traktors hat den Unfall offensichtlich gar nicht bemerkt, da er seine Fahrt fortsetzte. Hinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 entgegen.

