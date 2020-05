Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus.

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 04.05.20, gegen 23:39 Uhr, kam es in 26188 Edewecht, OT Friedrichsfehn, zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Laut Aussage eines Bewohners sei das Feuer durch die Explosion eines Akku ausgelöst worden, welcher gerade am Laden war. Durch das schnelle Eingreifen der FFW Friedrichsfehn und anderen Einheiten aus der Gemeinde, konnte das Feuer schnell gelöscht werden, so dass nur ein Zimmer beschädigt wurde. Die vierköpfige Familie wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Gebäude entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell