Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Gartenhaus gerät vermutl. durch techn. Defekt in Brand

Am 06.05.2020 gerät gegen 08:40 Uhr in Bad Zwischenahn-Ohrwege, Langer Damm, vermutl. durch einen techn. Defekt ein Gartenhaus (Holzhütte) mitsamt hölzernem Anbau in Brand. Es entstand eine weithin sichtbare Rauchsäule. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell