Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Schiebedach aufgeschnitten

Emsbüren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21:00 und 07:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen VW Polo zu gelangen, indem sie offenbar den Stoffbezug des elektrischen Schiebedachs aufschnitten. Dabei löste sich vermutlich die Handbremse des, in der Straße Dahlhok in Emsbüren geparkten, Pkw. Wodurch der Polo zurückrollte und gegen ein anderes gepacktes Fahrzeug stieß. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emsbüren, Tel. 05903/214, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell