Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunken geradelt, Führerschein weg

Wörth am Rhein (ots)

Die Polizeiinspektion Wörth wurde am 01.05.2019 um 19.50 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass in Höhe des Bahnhofs ein Fahrradfahrer in Schlangenlinien auf dem Gehweg fahren würde. Eine Polizeistreife konnte den 51-jährigen Radfahrer unweit des Bahnhofs antreffen und kontrollieren. Er war stark betrunken, was ein Alkoholtest mit dem Ergebnis von 1, 81 Promille bestätigte. Die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Autoführerscheins waren die Folgen dieser Trunkenheitsfahrt.

