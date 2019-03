Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Frau überfallen-

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 20.03.2019, gegen 05.30 Uhr, läuft eine 44-jährige Frau aus Frankenthal die Turnhallstraße entlang. Nach ihren Angaben wird sie in Höhe der Hausnummer 8 unvermittelt von hinten von einem bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Hiernach raubt der Täter aus dem mitgeführten Korb der Geschädigten ein Mäppchen mit Utensilien für E-Zigaretten und eine Brille. Danach flüchtet der Täter in Richtung Röntgenplatz. Die Geschädigte erleidet bei dem Angriff ein Hämatom im Gesicht und Abschürfungen an der Hand. Der Täter wird beschrieben als männlich, etwa 180cm groß und dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell