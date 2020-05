Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geflohener Straftäter in die LVR-Klinik zurückgekehrt

Viersen-Süchteln (ots)

Der 59jährige Straftäter, der in der LVR-Klinik in Süchteln untergebracht ist und im Laufe des heutigen Tages gegen 11:00 h geflohen war (siehe unsere Meldung 418 vom heutigen Tag), ist heute gegen 22:30 h wieder freiwillig in die LVR-Klinik zurückgekehrt./mikö (420)

