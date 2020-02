Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld, Sorga - Bislang unbekannte Täter schlugen die Frontscheibe eines Pkw Opel Corsa ein und entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-MW 570, die an dem Fahrzeug angebracht waren. Der blaue Opel Corsa stand im Tatzeitraum von Samstag, den 25.01.2020; 15:00 Uhr bis Dienstag, den 11.02.2020; 11:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 62 im Bereich der dortigen Bushaltestelle (Freifläche), Höhe Hermannshof im Ortsteil Sorga in Fahrtrichtung Friedewald. Der Pkw hatte einen technischen Defekt und wurde vom Fahrzeughalter dort abgestellt.

Um sachdienliche Hinweise wird an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621-9320 gebeten.

Jungk, PHK

