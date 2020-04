Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgänger angefahren

Heßheim (ots)

Am 24.04.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es in Heßheim, in der Lambsheimerstraße, gegenüber der dortigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der 71-jährige Autofahrer musste einem entgegenkommenden Fahrzeug in Richtung des Gehweges ausweichen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Autos und einem Fußgänger, welche leicht am Arm verletzt wurde.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Schweickart, POK

Telefon: 06233-313-3216

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



