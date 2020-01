Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Gartenlauben++Am Tage stark alkoholisiert gefahren++Anrufe durch falschen Polizeibeamten++Wohnungseinbrüche im Südkreis++Gefährdung des Straßenverkehr++

Cuxhaven (ots)

Vier Einbrüche in Gartenlauben

Cuxhaven. Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden im Kleingartenverein Am Schlossgarten insgesamt 4 Gartenlauben das Ziel von unbekannten Tätern. An zwei Lauben wurden die Eingangstüren aufgehebelt. Entwendet wurden ein Aggregat, Getränke, ein Rasenmäher, Bekleidung und eine Gasflasche. In den beiden anderen Fällen schafften es die Täter nicht, in die Gartenlauben einzudringen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Am Tage stark alkoholisiert gefahren

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Donnerstag fuhr eine 55-jährige Nordholzerin zur Mittagszeit mit einem PKW unter starkem Einfluss von Alkohol durch die Gemeinde Nordholz. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass die Frau weit über 1,1 Promille Alkohol aufwies.

Anrufe durch falschen Polizeibeamten bleiben Erfolglos

Beverstedt. Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Beverstedt vier Bewohner angerufen und behauptet, ein Polizeibeamter der örtlichen Polizeistation zu sein. Der Anrufer behauptete, dass die Adressen der Angerufenen bei Festgenommenen und unter Diebesgut gefunden wurden und wollte weitere Auskünfte haben. Die Polizei lobt ausdrücklich das richtige Verhalten der Angerufenen, die allesamt keine weiteren Informationen herausgegeben haben.

Kriminalhauptkommissar Uwe Sandrock vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven weist nochmals auf die bereits veröffentlichen Verhaltenshinweise zu diesem Thema hin. Link: https://twitter.com/Polizei_CUX/status/1126419791227641857

Zwei Wohnungseinbrüche im Südkreis

Hagen und Uthlede. In Hagen kam es in der Feldstraße im Zeitraum von Mittwoch 17:10 Uhr bis zum Donnerstag 18:15 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Innere des Hauses gelangen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld.

Am Mittwoch kam es weiterhin zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße in Hagen. Hier dürften sich die bisher noch unbekannten Täter im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:05 Uhr ebenfalls Zutritt durch ein Fenster in das Haus verschafft haben. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Tätern sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Gefährdung des Straßenverkehr

Bramstedt. Am 16.01.2020 gegen 18.30 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer die Landdestraße 134 aus Richtung Bramstedt kommend in Richtung Beverstedt. Er war mit einem weißen Ford Ka unterwegs. Der PKW Führer viel auf, da er über eine längere Strecke in Schlangenlinie fuhr und dabei auch auf den Gegenfahrstreifen geriet. Es kam zu Beinaheunfällen. Schließlich konnte der PKW Führer durch die Polizei Schiffdorf in Axstedt kontrolliert werden. Sie stellten fest, dass der Fahrzeugführer offensichtlich auf Grund von körperlichen Mängeln nicht in der Lage war den PKW sicher zu führen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sein Zustand verschlechterte sich noch und der PKW Fahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen die gefährdet wurden bzw. Angaben zur Fahrweise des PKW machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706/9480 zu melden.

