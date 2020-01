POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 16. Januar 2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Geestland. Am 15.01.2020 und am 16.01.2020 wurden an verschiedenen Grundschulen im Bereich der Stadt Geestland Schulwegkontrollen durch Beamte des PK Geestland durchgeführt. Es wurde vor dem Schulbeginn und nach dem Schulende kontrolliert. Während der Schulzeit wurden Geschwindigkeitskontrollen vor den Schulen durchgeführt. Fünf Autofahrer fuhren hier zu schnell. Die Verkehrssicherheit der Fahrräder, vor allem hinsichtlich der Beleuchtung, hat eine große Rolle gespielt. Verstöße wurden hier erfreulicherweise nur wenige festgestellt. Die häufigsten Verstöße wurden durch Autofahrer begangen, die im Halteverbot gehalten haben.

