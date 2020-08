POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Wasseralfingen: Unfall am Kreisverkehr

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagnachmittag, als ein 47-jähriger ISUZU-Lenker gegen 15.50 Uhr am Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße aus Unachtsamkeit auf einen stehenden Pkw VW auffuhr. Der Schaden an dem VW wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Westhausen: Stromverteilermast beschädigt

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde ein Stromverteilermast in der Straße In der Waage beschädigt und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Die Beschädigung wurde am Dienstagnachmittag festgestellt.

Aalen: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr der Johann-Gottfried-Pahl-Straße fuhr am Dienstag ein 36-jähriger BMW-Lenker gegen 11.30 Uhr auf einen vorausfahrenden 65-jährigen SUZUKI-Lenker auf und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Mit einem die Fahrbahn der K 3223 querenden Reh kollidierte am Mittwochmorgen ein 40-jähriger VOLVO-Lenker, als er gegen 5.35 Uhr von Neunheim kommend in Richtung Haisterhofen unterwegs war. Das Reh sprang anschließend weiter in einen Wald. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall mit 12.000 Euro Schaden

Ein 47-jähriger DACIA-Lenker verursachte am Dienstag gegen 17.25 Uhr einen Auffahrunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße. Er war aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 24-jährigen Opel-Lenkerin aufgefahren, die auf Höhe einer Tankstelle nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhalten musste. 12.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Fahrzeuges auf der Einhornstraße beschädigte ein 65-jähriger Mercedes-Lenker am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 83-jährigen Ford-Lenkers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt und verletzt

Beim Befahren des Radweges der Buchstraße in Richtung Stadtmitte blieb ein 30-jähriger Pedelec-Lenker am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, mit dem rechten Lenkerende an einem Gartenzaun hängen und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

